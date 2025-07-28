Зокрема, РФ передає Північній Кореї сучасне озброєння, включно з танками, артилерією і безпілотниками.

Росія передає Північній Кореї сучасне озброєння і допомагає у виробництві снарядів і ударних дронів. Про це пише LIGA.net із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України (СЗР).

Зазначають, що РФ і Північна Корея продовжують зміцнювати військово-технічне співробітництво. Зокрема, Москва передає Пхеньяну сучасне озброєння, включно з танками, артилерією і безпілотниками, а також посилює протиповітряну оборону КНДР.

Крім цього, у розвідці розповіли, що Північна Корея отримує ракети і бойові літаки, серед яких МіГ-29 і Су-27.

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Крім того, РФ забезпечує КНДР доступ до електроніки, ракетних технологій, обладнання для вироблення газу з вугілля і газових турбін. У розвідці також повідомили, що Москва допомогла Пхеньяну в будівництві нових заводів із виробництва снарядів і дронів. Також північнокорейські робітники проходять стажування на заводі зі складання "Шахедів" в Алабузі. Є дані і про постачання Пхеньяну паливно-мастильних матеріалів.

Північна Корея і Росія посилюють торгівлю - що відомо

Раніше у Financial Times писали, що на полицях російських супермаркетів почали з'являтися яблука з КНДР. Експортери з Північної Кореї планують вийти на ринок Росії, зміцнивши торговельні зв'язки між країнами.

Ба більше, у виданні зазначили, що північнокорейські риболовецькі судна частіше з'являються у водах біля далекосхідного узбережжя РФ, а виробники продуктів із Північної Кореї, від джему і ковбас до пива й акордеонів, зареєстрували свої торгові марки в Росії.

На думку аналітиків, крім комерційних зв'язків, військове партнерство між країнами дасть Москві і Пхеньяну більше можливостей чинити опір тиску Заходу.

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