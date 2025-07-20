Зростаюче торговельне співробітництво між Москвою і Пхеньяном дає їм важелі впливу на Захід.

Північнокорейські яблука почали з'являтися на полицях російських супермаркетів, а експортери з КНДР планують вийти на ринок Росії. Тісні зв'язки між Володимиром Путіним і диктатором Кім Чен Ином приносять свої плоди.

Видання Financial Times пише, що північнокорейські риболовецькі судна дедалі частіше з'являються у водах біля далекосхідного узбережжя Росії, а виробники продуктів із КНДР, від джему і ковбас до пива й акордеонів, зареєстрували торговельні марки в РФ.

Москва будує дорожній міст через річку Туминь на суму 100 млн доларів уздовж сухопутного кордону між країнами, а також розробляє плани з відновлення залізничного сполучення між столицями протяжністю 10 000 км. Протягом останнього року керівники північнокорейських університетів відвідали Владивосток, де зустрілися з російськими колегами, а північнокорейські спортсмени брали участь у змаганнях у Росії, а російські театральні трупи виступали в Пхеньяні.

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Економіка Північної Кореї значною мірою залежить від виробництва вугілля, бетону і промислових пластиків і підтримується завдяки поставкам продовольства, палива і добрив з Китаю. Останнім часом режим також зібрав сотні мільйонів доларів завдяки складним хакерським атакам на криптовалюти.

Заступництво Москви може справити "справді перетворювальний" вплив на економіку Північної Кореї, відродивши гірничодобувну і сільськогосподарську галузі, вважає науковий співробітник аналітичного центру Sejong Institute Пітер Ворд.

Експерт із Північної Кореї з Університету Кукмін в Сеулі Андрій Ланков зазначив, що торгівля, ймовірно, принесе Росії обмежену фінансову вигоду, тому що північнокорейські товари мало або зовсім не цікавлять російських імпортерів.

На думку аналітиків, крім комерційних зв'язків, військове партнерство між країнами дасть Москві і Пхеньяну більше можливостей чинити опір тиску Заходу навіть після того, як бойові дії в Україні вщухнуть.

Голова Корейського центру стратегічних міжнародних досліджень у Вашингтоні Віктор Ча додав, що російське фінансування і технології можуть прискорити прогрес у збройовій програмі КНДР.

Північна Корея і Росія - останні новини

Лідер КНДР Кім Чен Ин під час зустрічі з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим запевнив, що Пхеньян готовий "беззастережно підтримати" всі дії Москви в агресії проти України.

Північна Корея торік поставила Кремлю боєприпаси і живу силу, зокрема розгорнувши близько 13 000 військовослужбовців для підтримки російських військ у Курській області. Згідно зі звітом південнокорейської військової розвідки, Пхеньян поставив Москві 12 мільйонів снарядів з жовтня і, ймовірно, направить ще більше військ цього літа. Натомість режим Кіма отримав мільярди доларів у вигляді переказів, платежів натурою і передачі технологій.

При цьому видання Forbes писало, що допомога КНДР демонструє критичну слабкість Росії у війні з Україною.

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