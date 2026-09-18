Російський Су-57 полетів до Єгипту без зовнішніх баків: у чому причина

Російський винищувач здійснив переліт до Єгипту з проміжною посадкою, використовуючи паливні баки всередині відсіків озброєння.

Російський винищувач Су-57 здійснив переліт на міжнародне авіашоу в Єгипті, використовуючи паливні баки, встановлені у внутрішніх відсіках озброєння, замість зовнішніх підвісних баків. Про це пише The Defence Blog.

За даними компанії, Су-57Е здійснив переліт до міжнародного авіашоу в Ель-Аламейні з однією проміжною зупинкою. Після посадки в літаку залишалося достатньо палива для польоту ще приблизно на 1000 км.

Наступного дня цей запас дозволив винищувачу виконати демонстраційний політ. У "Ростеху" та UAC його описали як такий, що можна порівняти з повноцінним бойовим вильотом.

Відео дня

Чому росіяни відмовилися від зовнішніх баків

Зовнішні паливні баки зазвичай використовують винищувачі під час тривалих перельотів. Водночас вони збільшують опір і радіолокаційну помітність літака, що суперечить його малопомітній конструкції.

Використання внутрішніх баків, за заявою "Ростеху", дає змогу збільшити дальність польоту без такого компромісу.

"Можливість використання вставних паливних баків усередині відсіків озброєння замість зовнішніх підвісок повністю відповідає концепції літака п’ятого покоління", – йдеться в заяві компанії.

У "Ростеху" також заявили, що таке рішення зберігає аеродинаміку літака та забезпечує значний запас дальності польоту.

Су-57Е показали на авіашоу в Єгипті

За даними UAC, Су-57Е є експортною версією російського винищувача Су-57. Компанія характеризує його як літак із низькою помітністю, високою маневреністю та широким спектром сумісного озброєння.

Російська сторона заявляє, що поставки Су-57Е іноземним замовникам уже розпочалися, однак не уточнює, які саме країни отримали літаки та в якій кількості.

Цьогорічне авіашоу в Ель-Аламейні проходило з 8 до 10 вересня. Для Су-57Е це була друга поява в Єгипті після участі в заході у 2024 році.

Російський літак також перебував на одній виставковій площадці з американськими літаками ВПС США та Національної гвардії Техасу, а також із китайськими військовими літаками.

Су-57 - останні новини

Як повідомляв УНІАН, російський двомісний винищувач Су-57Д розглядається як багатофункціональний бойовий комплекс, здатний вирішувати різні завдання.

Су-57Д виконуватиме два основні завдання: відпрацьовуватиме в навчальних цілях спеціальні режими пілотування, які неможливо відтворити на наземних тренажерах; використовуватиметься як повітряний пункт управління БпЛА.

Вас також можуть зацікавити новини: