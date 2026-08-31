Росія офіційно розкрила призначення винищувача Су-57Д

Літак будуть використовувати для двох основних цілей.

Російський двомісний винищувач Су-57Д розглядається як багатофункціональний бойовий комплекс, здатний вирішувати різні завдання. Про це повідомили у російській державній корпорації "Ростех".

Су-57Д виконуватиме два основні завдання:

• відпрацьовуватиме в навчальних цілях спеціальні режими пілотування, які неможливо відтворити на наземних тренажерах;

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• використовуватиметься як повітряний пункт управління БпЛА.

Судячи із повідомлення, як безпілотний ведений для Су-57Д росіяни хочуть використати С-70 "Охотник". Це дуже великий стелс-БпЛА, який може нести ракети та бомби у внутрішніх відсіках. Його бойове навантаження оцінюють приблизно у 3 т.

"Це (наявність двомісного Су-57Д, – УНІАН) важливо для управління такими високоінтелектуальними комплексами, як "Охотник", а також ройовими та груповими системами, коли увага основного пілота й екіпажу зосереджена на виконанні головного бойового завдання", – цитує "Ростех" директора ОКБ "Сухого" Михайла Стрільця.

Крім того, двомісну версію планують використовувати для випробування бойового штучного інтелекту, розробкою якого нині займаються фахівці "Об'єднаної авіабудівної корпорації".

Су-57Д – що відомо

Нагадаємо, ще у травні після першого польоту Су-57Д, УНІАН припустив, що літак створили як повітряний пункт управління безпілотниками. Тоді ж повідомлялося, що такими безпілотними веденими можуть бути саме С-70.

Висувалися й інші припущення. Зокрема експерти вважали, що Су-57Д створюється для продажу Індії. Справа в тому, що індійці вже експлуатують двомісні російські літаки – Су-30МКІ.

Перспектива закупівлі Су-57Д вважалася цілком ймовірною, водночас пізніше Нью-Делі дав зрозуміти, що не хоче купувати російські винищувачі.

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