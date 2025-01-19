'Сталева труна': російський Т-80 став провалом на фронті, - ексконсультант Пентагону

Незважаючи на позитивні оцінки російських екіпажів, міжнародні аналітики відзначають численні недоліки.

Російський основний бойовий танк Т-80, розроблений на базі Т-64Б, зазнав значної критики під час війни в Україні через численні конструктивні недоліки. Його вразливість на полі бою стала причиною появи прізвиська "сталева труна", пише колишній консультант Пентагону, військовий експерт Рубен Джонсон в аналізі для 19FortyFive.

Головні недоліки:

високе споживання палива газотурбінним двигуном;

складне обслуговування;

низька живучість перед сучасною зброєю.

Росія втратила понад 700 одиниць Т-80, що демонструє слабкість цієї моделі.

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Україна вдосконалила Т-80 за рахунок дизельних двигунів, модульної броні та реактивного захисту, зробивши їх ефективнішими та дешевшими в експлуатації. Український Т-80 став успішною експортною моделлю, зокрема, понад 300 одиниць були продані до Пакистану.

Танк Т-80 на полі бою: проблеми російської версії

Російський Т-80 розглядається як одна з найменш ефективних моделей танків у сучасних конфліктах. Незважаючи на позитивні оцінки російських екіпажів, міжнародні аналітики відзначають численні недоліки.

Газотурбінний двигун: як і в американського M1 Abrams, двигун створює високу потужність. Проте російський GTD-1250 відзначається надмірною витратою палива. Це змусило розробників Т-90 перейти на турбодизельну установку.

як і в американського M1 Abrams, двигун створює високу потужність. Проте російський GTD-1250 відзначається надмірною витратою палива. Це змусило розробників Т-90 перейти на турбодизельну установку. Високі вимоги до обслуговування : газотурбінний двигун створює додаткове навантаження на технічне обслуговування, що ускладнює його експлуатацію в умовах бойових дій.

: газотурбінний двигун створює додаткове навантаження на технічне обслуговування, що ускладнює його експлуатацію в умовах бойових дій. Застаріла конструкція: попри позначення, що вказує на 1980-ті роки, платформа танка розроблена у 1970-х і значно відстає від сучасних аналогів.

Росія була змушена перезапустити виробництво Т-80 і його двигунів на заводах "Омськтрансмаш" і в Калузі, що створило додатковий тиск на економіку.

Український підхід до Т-80

Україна після розпаду СРСР зберегла виробництво Т-80, але суттєво модернізувала їх:

- дизельний двигун: турбодизель 6ТФ зменшив витрати палива та підвищив надійність.

- модульна броня: удосконалена система захисту забезпечує вищу живучість.

- динамічний захист: нові відсіки для динамічної броні значно покращують захищеність.

Українські Т-80 показали вищу ефективність і менші втрати – менше 100 одиниць було знищено під час війни. Українські танки Т-80УД досягли успіху на міжнародному ринку. 300 одиниць продано Пакистану. Крім того, Росія передала 43 одиниці Т-80У Південній Кореї в рахунок погашення боргів СРСР.

Ці танки залишалися основою південнокорейських бронетанкових військ до впровадження більш сучасних моделей у 2014 році.

Виробництво танків у Росії

Росія не виробляє нові танки, крім Т-90М "Прорив", Усі інші танки модернізуються з радянських напрацювань, зазначив в інтерв'ю УНІАН військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

При цьому експерт насторожив заявою про те, що РФ йде на збільшення виробництва військової продукції - модернізація, ремонти і т. д.

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