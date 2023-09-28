На Амурському суднобудівному заводі, розташованому в російському Комсомольську, урочисто спустили на воду перші два малих ракетних корабля проекту 22800 - "Удомля" і "Ржев", які побудували для Тихоокеанського флоту РФ. У церемонії взяли участь представники керівництва Хабаровського краю, штабу ВМФ РФ і Об'єднаної суднобудівної корпорації.
Видання Naval News пише, що від імені головнокомандувача ВМФ адмірала Миколи Євменова привітав начальник управління військового кораблебудування контр-адмірал Ільяс Шигапов. Він висловив упевненість, що кораблі, коли вони будуть добудовані і випробувані, внесуть свій внесок в оперативну міць ВМФ.
Малі ракетні кораблі проекту 22800 несуть крилатий ракетний комплекс наземного застосування "Калібр", розміщений в системі вертикального пуску, а в перспективі кораблі зможуть нести і запускати гіперзвукові ракети "Циркон". Кораблі відносно малі за розмірами і водотоннажністю, що дозволяє їм діяти в прибережних водах і плавати по внутрішніх річкових комунікацій. МРК цього проекту успішно виконують поставлені завдання в складі флотів на Балтійському і Чорному морях.
Будівництвом кораблів цього проекту займаються чотири верфі. На Амурському суднобудівному заводі це перший спуск на воду. Підприємство повинно виконати ще два замовлення.
Ракетний корвет проекту 22800 "Каракурт" - що відомо
Ракетний корвет проекту 22800 "Каракурт" спроектований центральним морським конструкторським бюро "Алмаз" в Санкт-Петербурзі. Корабель призначений для ураження стратегічних об'єктів противника, знищення надводних бойових об'єктів і морських об'єктів противника індивідуально і у взаємодії з іншими силами, а також відбиття атак з повітря. Він також може ліквідувати водолазів, проводити пошуково-рятувальні операції та надавати підтримку підрозділам берегової охорони.
Характеристики корабля:
- довжина - близько 67 метрів:
- ширина - 11 метрів;
- осадка - 2,8 метра;
- водотоннажність - 860 тонн;
- двигун - два дизельні двигуни М-507Д-1 потужністю по 7360 кВт кожен і газотурбінним двигуном М70ФРУ потужністю 8830 кВт;
- швидкість - до 35 вузлів;
- дальність плавання - 2500 морських миль;
- автономність - 12 діб.
Корабель запускає ракети при хвилюванні моря 5 рівня.
Озброєння корвета:
- 76-мм гармата АК-176ма;
- зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-М";
- 30-мм малокаліберні зенітні установки АК-630;
- восьмиосередкова вертикальна пускова установка 3с-14 для крилатих ракет "Калібр".
Корвет проекту 22800 відрізняється підвищеною морехідністю, високою маневреністю, малої радіолокаційної помітністю. Корабель може нести безпілотний літаючий апарат "Орлан-10".
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