Відзначається, що це дуже маневрені кораблі з досить малою водотоннажністю.

На Амурському суднобудівному заводі, розташованому в російському Комсомольську, урочисто спустили на воду перші два малих ракетних корабля проекту 22800 - "Удомля" і "Ржев", які побудували для Тихоокеанського флоту РФ. У церемонії взяли участь представники керівництва Хабаровського краю, штабу ВМФ РФ і Об'єднаної суднобудівної корпорації.

Видання Naval News пише, що від імені головнокомандувача ВМФ адмірала Миколи Євменова привітав начальник управління військового кораблебудування контр-адмірал Ільяс Шигапов. Він висловив упевненість, що кораблі, коли вони будуть добудовані і випробувані, внесуть свій внесок в оперативну міць ВМФ.

Малі ракетні кораблі проекту 22800 несуть крилатий ракетний комплекс наземного застосування "Калібр", розміщений в системі вертикального пуску, а в перспективі кораблі зможуть нести і запускати гіперзвукові ракети "Циркон". Кораблі відносно малі за розмірами і водотоннажністю, що дозволяє їм діяти в прибережних водах і плавати по внутрішніх річкових комунікацій. МРК цього проекту успішно виконують поставлені завдання в складі флотів на Балтійському і Чорному морях.

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Будівництвом кораблів цього проекту займаються чотири верфі. На Амурському суднобудівному заводі це перший спуск на воду. Підприємство повинно виконати ще два замовлення.

Ракетний корвет проекту 22800 "Каракурт" - що відомо

Ракетний корвет проекту 22800 "Каракурт" спроектований центральним морським конструкторським бюро "Алмаз" в Санкт-Петербурзі. Корабель призначений для ураження стратегічних об'єктів противника, знищення надводних бойових об'єктів і морських об'єктів противника індивідуально і у взаємодії з іншими силами, а також відбиття атак з повітря. Він також може ліквідувати водолазів, проводити пошуково-рятувальні операції та надавати підтримку підрозділам берегової охорони.

Характеристики корабля:

довжина - близько 67 метрів:

ширина - 11 метрів;

осадка - 2,8 метра;

водотоннажність - 860 тонн;

двигун - два дизельні двигуни М-507Д-1 потужністю по 7360 кВт кожен і газотурбінним двигуном М70ФРУ потужністю 8830 кВт;

швидкість - до 35 вузлів;

дальність плавання - 2500 морських миль;

автономність - 12 діб.

Корабель запускає ракети при хвилюванні моря 5 рівня.

Озброєння корвета:

76-мм гармата АК-176ма;

зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-М";

30-мм малокаліберні зенітні установки АК-630;

восьмиосередкова вертикальна пускова установка 3с-14 для крилатих ракет "Калібр".

Корвет проекту 22800 відрізняється підвищеною морехідністю, високою маневреністю, малої радіолокаційної помітністю. Корабель може нести безпілотний літаючий апарат "Орлан-10".

Втрати Чорноморського флоту РФ у війні з Україною - головні новини

Захисники України знищили російський міф про нев'язливість Чорноморського флоту РФ. Навіть за відсутності власного військового флоту українські бійці відправили на дно ракетний крейсер "Москва", яким пишалися в Москві.

Крім того, в ніч на 4 серпня СБУ разом з Військово-Морськими силами ЗСУ провели операцію, в ході якої були атаковані російські військові кораблі в Новоросійську. В результаті "Оленегорський Гірник" отримав серйозну пробоїну, через що не може виконувати бойові завдання.

Також в ніч на 13 вересня Україна завдала ракетного удару по судноремонтному заводу в Севастополі, в результаті чого був знищений БДК "Мінськ" та підводний човен "Ростов-на-Дону".

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