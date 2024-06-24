У цьому Збройним силам дуже допомогли б ATACMS.

Україна закликає союзників дозволити використовувати західну зброю для ударів по авіабазах на території Росії.

Як пише The New York Times, зняття Вашингтоном заборони на використання певних видів озброєнь допомогло Україні зірвати наступ росіян на Харківщині, а також зменшило обстріли Харкова. Однак Збройні сили України досі не можуть бити по Росії ATACMS, деякі з яких мають радіус дії близько 190 миль.

"Ця зброя більшої дальності була б необхідна для ураження авіабаз у глибині російської території, які використовуються бомбардувальниками. Київ змушений покладатися в основному на власний парк безпілотників вітчизняного виробництва, що розширюється, щоб переслідувати ці бази", - йдеться у статті. Відео дня

Після чергового бомбардування Харкова президент Володимир Зеленський звернувся до західних партнерів з проханням дозволити використовувати їхню зброю на территорії РФ.

"Лише цього дня наші воїни збили дві російські ракети "Калібр". Вчора - 12 російських ракет і 13 ударних безпілотників. І так далі - щовечора і щодня. Російський терор не згасає, тому ми маємо посилити тиск - усіма засобами і разом з нашими партнерами. У нас достатньо рішучості знищити терористів на їхній території - це єдино справедливо - і нам потрібна така ж рішучість від наших партнерів. Ми можемо зупинити Росію. Разом з усіма у світі, хто цінує життя, ми це зробимо.", - сказав він у відеозверненні.

Що кажуть про удари по Росії США

Вашингтон заявив, що дозволяє удари по російській території лише після того, як низка країн-партнерів виступила "за". Відомо, що Україна має право бити з американської зброї по території РФ поблизу Харківської та Сумської областей.

Водночас Вашингтон повідомляв, що зміна політики в цьому питанні не стосується ATACMS або ударів на далеку відстань.

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