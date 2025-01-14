Україна створила дрон, який може нести КАБи, – блогер

Сьогодні Україна завдала один із наймасовіших ударів по території РФ.

У ніч на 14 січня Сили оборони завдали черговий далекобійний удар по території РФ, використовуючи, зокрема, нові типи БПЛА. Про це повідомив блогер "‎Николаевский Ванёк"‎.

Під час атаки застосовувались апарати різних типів. "Це зграя різноманітних мопедів (зокрема аналогів "Шахедів"). У тому числі мопеди, які здатні на собі нести і великі міни, і деякі каби", – повідомив він.

За словами блогера, ще кілька місяців тому деякі з цих розробок були у статусі прототипів. "А зараз цей прототип літає спокійно до Енгельса і далі", – пише "‎Николаевский Ванёк".

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Україна атакує територію РФ

За словами експертів, черговий далекобійний удар по території РФ може претендувати на звання найбільш масованого та найбільш результативного за весь час російсько-української війни. Про це говорить, зокрема, кількість уражених об'єктів.

За даними самих росіян, Київ запустив понад 200 дронів та застосував комбіновані ракетні атаки. Україна нанесла болючі удари по російському ВПК та енергетичній інфраструктурі країни-агресора.

Серед іншого було уражено інфраструктуру військового аеродрому "Енгельс-2", який є основною базою російських бомбардувальників і єдиним місцем базування літаків Ту-160.

Раніше повідомлялось, що під час попередньої атаки Україна могла "приземлити" російські Ту-160, залишивши їх без палива. Справа в тому, що ці машини використовують специфічне паливо марки Т-8В, яке виробляють далеко не на кожному НПЗ.

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