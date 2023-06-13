Йдеться про 41 літак, який зараз зберагається біля Сіднея.

Україна подала запит до Австралії про стан десятків знятих з експлуатації винищувачів F-18.

Як пише The defense post, про це заявив посол України в Австралії Василь Мірошниченко. Він розповів, що був зроблений запит щодо 41 літака. Ці винищувачі зараз зберігаються авіабазі на північ від Сіднея.

Україна розглядає потенційну передачу цих F-18, які могли б значно посилити Повітряні сили.

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"Був запит на інформацію. Україна розглядає різні можливості у питанні передачі винищувачів, включно з цим", - заявив Мірошніченко.

Винищувачі для України

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна сформувала перший список пілотів, яких відправлять навчатися на західних винищувачів. Польща та Нідерланди вже готові розпочати.

Депутат Польського сейму кількох каденцій, історик та публіцист Мирослав Чех нещодавно заявляв, що восени в Україну можуть прибути не лише винищувачі F-16, а й F-18.

"Я раніше говорив, що українські F-16 стоять на аеродромах у Нідерландах. А також Австралія переходить на F-35 і готова передати Україні F-18, які так само перебувають у консервації. З F-16 та F-18 повітряний флот України буде великим та потужним, а Росії треба буде ховатися у глибині своєї території. Тобто демілітаризована зона, про яку говорив генерал Залужний на якусь глибину російської території, намічається, що це станеться", - наголосив польський політик.

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