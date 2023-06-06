США відкриті до ідеї віддати Україні списані в Австралії винищувачі F/A-18/

Австралія, США та Україна обговорюють відправку 41 винищувача F/A-18 Hornet Королівських ВПС Австралії (RAAF) до Києва, замість їхнього запланованого знищення.

Про це пповідомляє The Australian Financial Review із посиланням на свої джерела. Зазначається, що США відкриті до ідеї віддати Україні зняті з експлуатації винищувачі F/A-18. Нещодавно Вашингтон дозволив іншим країнам постачати Україні сучасні винищувачі.

"Списані F/A-18 знаходяться в ангарі на базі RAAF у Вільямтауні за межами Ньюкасла (Новий Південний Уельс, Австралія) і, якщо їх не відправлять в Україну, вони будуть утилізовані або продані приватній авіаційній компанії RAVN Aerospace, щоб використовувати в США в якості ворожих цілей для тренувань військових", - пише AFR.

Відео дня

Видання зазначає, що переговори тривають, що також підтвердив австралійський експерт з безпеки Роберт Поттер, який консультує український уряд, але конкретна угода ще не завершена.

Окреме джерело, близьке до дискусій, погодилося, що "не має сенсу знищувати ідеально хороші літаки, які, за його словами, могли бути готові протягом чотирьох місяців і використовуватися для відбиття російського вторгнення", - додає AFR.

Винищувачі для України - новини

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року Україна звернулася до Фінляндії з проханням передати винищувачі F-18 Hornet. Наразі на озброєнні Фінляндії перебуває 62 винищувачі F/A-18 Hornet. Але на тлі завершення терміну експлуатації моделі F/A-18 уже скоро Гельсінкі планують доповнити свій флот новими винищувачами F-35 Hornet.

Але Міністерство оборони Фінляндії у відповіді на запит України щодо передачі ЗСУ винищувачів Hornet назвало цю дискусію "не актуальною". Там зазначили, що ці винищувачі будуть використовуватися фінськими військовими протягом найближчих кількох років.

Нагадаємо, у травні в США підтвердили, що спільно із союзниками планують надати Україні винищувачі F-16. Перед цим президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон підтримає тренування українських пілотів на F-16.

Вас також можуть зацікавити новини: