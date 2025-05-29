За її словами, український дрон вже надходить до українських військ.

Китайська Народна Республіка справді обмежила продаж своїх дронів DJI Mavic до України та Європи. Втім, для Сил Оборони знайшли альтернативу. Про це в етері проєкту "Тема з Мосейчук" розповіла волонтерка Дана Ярова.

"Мавіки контрактували ще до початку 2025 року. У січні-лютому з’явилися санкції (обмеження на постачання дронів Mavic до України та Європи - ред.). Поставки ще йшли, але потім зупинилися. Але я скажу - у нас вже є не Mavic, а Шмавік. Дрон українського виробника, який успішно законтрактований. Наш виробник успішно робить те, що робили китайці", - заявила вона.

За її словами, український дрон вже надходить до українських військ.

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"Те, що Китай закрився, дало нашому виробнику, (який з 2014 року займався фермерськими дронами, потім переключився на військові) - випустити свій Шмавік. Вони його кодифікували і вже йде активна контрактація", - сказала Ярова.

Китай заблокував Mavic для України

Президент Володимир Зеленський звинуватив Китай у подвійних стандартах щодо постачання дронів. Український лідер заявив, що Пекін практично заблокував продаж квадрокоптерів Mavic Києву, натомість постачаючи їх Москві.

За його словами, на території Росії навіть діють виробничі лінії з китайськими представниками. Він підкреслив, що Пекін припинив продаж дронів Києву й іншим західним країнам, водночас нарощуючи експорт до Москви.

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