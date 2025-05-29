Випробувальний політ тривав 125 секунд.

Китайська комерційна компанія Beijing Space Epoch Technology Co (Sepoch) оголосила про запуск та повернення на Землю багаторазової ракети типу Hiker.

Як повідомляє Global Times, випробувальний політ тривав 125 секунд, а максимальна висота становила 2,5 км. Він охопив вісім ключових етапів: зліт, набір висоти, управління тягою, зупинка двигуна, зниження, повторний запуск двигуна, зависання над морем і м’яке приводнення. Усі етапи пройшли успішно, і ракету вдалося повернути після приводнення.

Злітна маса ракети становить близько 57 тонн. Її корпус має діаметр 4,2 та загальну висоту 26,8 м. Ракета використовує киснево-метановий двигун. Вона виконана з нержавіючої сталі.

Невдале випробування Starship

Нагадаємо, нещодавно невдало завершився дев'ятий випробувальний запуск американської ракетної системи Starship.

Незважаючи на те, що розділення ступенів пройшли штатно, посадка першого ступеня Super Heavy завершилася невдачею внаслідок його вибуху.

Водночас на кораблі Starship було зафіксовано витік палива, через що було втрачено орієнтацію. У підсумку це призвело до некерованого входу Starship в атмосферу і його подальшого руйнування.

Також нагадаємо, що попередній запуск Starship, який відбувся у березні, також значною мірою виявився невдалим і корабель було втрачено.

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