Один із Бе-200 втратив крило під час нальоту безпілотників 5 квітня.

Україна 5 квітня завдала ударів по трьох російських авіабазах безпілотниками дальнього радіусу дії. Атак зазнали бази в Єйську, Курську та Енгельсі-2 - відповідно за 100, 200 і 400 миль від лінії фронту в Україні.

Видання Forbes пише, що українське розвідувальне управління відзвітувало про пошкодження або, можливо, про знищення семи російських військових літаків. Український Центр оборонних стратегій нарахував вісім знищених російських літаків і вісім пошкоджених.

При цьому супутникові знімки підтверджують тільки один пошкоджений літак, і це рідкісний літаючий човен Бе-200 з реактивним двигуном. Новий транспортний і пошуково-рятувальний літак, який може запускатися і сідати на воду, перевозячи при цьому тонни вантажу.

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Принаймні, деякі з безпілотників, що вразили Єйськ, вибухнули на пероні на північно-східній околиці бази. Там російський флот припаркував кілька своїх літаків, включно з турбогвинтовими і реактивними транспортниками, парою винищувачів-бомбардувальників "Сухой" і одним із 30-тонних двомісних літаків Бе-200.

На супутникових знімках Planet Labs, зроблених після нальоту безпілотників, зафіксовано пошкодження Бе-200, зокрема відсутня панель крила і витік палива.

Російський флот отримав свій перший Бе-200 всього чотири роки тому і, за повідомленнями, має на озброєнні три літаки, які доповнюють флот дуже старих гвинтових амфібій Бе-12, що швидко скорочується.

Можливо, пошкоджений Бе-200 можна полагодити, а можливо, його спишуть. У будь-якому разі, це маленька перемога зростаючого ударного угруповання безпілотників України.

Слід зазначити, що Бе-200 може і не бути військово-морським Бе-200. Це може бути літак заводу імені Берієва, які тримають на озброєнні для випробувань.

У Берієва є завод у Єйську, де він будує великі літаки, включно з Бе-200 і літаком раннього попередження про ракетний напад А-50. Після того як на початку цього року було збито кілька літаків А-50, що перебувають на озброєнні російських ВПС, у березні українці завдали удару по заводу імені Берієва - очевидно, сподіваючись знищити пошкоджений А-50 на його території.

Можливо, українські оператори безпілотників намагалися збити Бе-200, щоб позбавити російський флот цінного пошуково-транспортного засобу. Також можливо, що оператори знову цілилися у виробничі потужності заводу.

Незалежно від того, чи був літаючий човен ціллю, чи просто опинився на лінії вогню, його втрата - постійна або тимчасова - ще більше виснажує сильно поріділий Чорноморський флот Росії і сили, що його підтримують. Українські ракетні та безпілотні рейди і диверсії пошкодили або знищили чверть великих бойових кораблів флоту і кілька його літаків, включно з одним рідкісним літаючим човном, який замінити дуже важко.

Атаки українських дронів - останні новини

Вранці 5 квітня завдяки спільній операції ГУР Міноборони України та ЗСУ було уражено безпілотниками три військові аеродроми на території Росії. Тоді зазначалося, що в Єйську було повністю знищено два Су-25 і загинуло четверо військовослужбовців російської армії.

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