Норвегія стала першою країною у світі, яка почала експлуатацію винищувачів F-35 на біопаливі. Про це з посиланням на заяву норвезького Міноборони повідомляє Defense Express.
Якщо казати точніше, то мова йде про так зване SAF (Sustainable Aviation Fuel), яке містить 40% біопалива. Перші польоти з ним провели 14 січня.
Незважаючи на те, що винищувачі відповідають за приблизно третину від всіх викидів діоксиду вуглецю в норвезькому оборонному секторі, з боку ініціатива виглядає як чудернацький жарт.
А сама Норвегія здається країною, в якій турбота про екологію перемогла здоровий глузд – тим паче, що Норвегія є лідером у Європі за об'ємом видобутку нафти.
Але насправді це рішення пов’язане не тільки з турботою про екологію.
"Йдеться також про технологічний розвиток та оперативну готовність. Місцеве виробництво стійкого авіаційного палива може знизити нашу залежність від довгих ланцюжків постачання", – цитує Defense Express слова норвезького міністра оборони Бйорна Арильда Грема.
Фахівці вважають, що в умовах військових дій доступ до "традиційного" палива може буде обмежений, так що для підтримки бойової готовності F-35 доведеться використовувати альтернативні підходи.
Винищувач F-35 – що відомо
F-35 є малопомітним винищувачем п'ятого покоління, розробленим американською компанією Lockheed Martin.
Розробили три варіанти літака – для Повітряних сил США, для американського Корпусу морської піхоти і ВМС Великої Британії, а також для ВМС США. На сьогодні побудували більше 1000 літаків F-35 різних модифікацій.
Нагадаємо, під час нещодавньої масованої атаки росіян по території України в НАТО уперше задіяли норвезькі F-35, дислоковані у Польщі.
А раніше Маск різко розкритикував F-35. На думку підприємця, замість нього США повинні робити ставку на безпілотні винищувачі.