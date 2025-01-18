Фахівці кажуть, що це рішення зумовлене, зокрема, прагматичними міркуваннями.

Норвегія стала першою країною у світі, яка почала експлуатацію винищувачів F-35 на біопаливі. Про це з посиланням на заяву норвезького Міноборони повідомляє Defense Express.

Якщо казати точніше, то мова йде про так зване SAF (Sustainable Aviation Fuel), яке містить 40% біопалива. Перші польоти з ним провели 14 січня.

Незважаючи на те, що винищувачі відповідають за приблизно третину від всіх викидів діоксиду вуглецю в норвезькому оборонному секторі, з боку ініціатива виглядає як чудернацький жарт.

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А сама Норвегія здається країною, в якій турбота про екологію перемогла здоровий глузд – тим паче, що Норвегія є лідером у Європі за об'ємом видобутку нафти.

Але насправді це рішення пов’язане не тільки з турботою про екологію.

"Йдеться також про технологічний розвиток та оперативну готовність. Місцеве виробництво стійкого авіаційного палива може знизити нашу залежність від довгих ланцюжків постачання", – цитує Defense Express слова норвезького міністра оборони Бйорна Арильда Грема.

Фахівці вважають, що в умовах військових дій доступ до "‎традиційного"‎ палива може буде обмежений, так що для підтримки бойової готовності F-35 доведеться використовувати альтернативні підходи.

Винищувач F-35 – що відомо

F-35 є малопомітним винищувачем п'ятого покоління, розробленим американською компанією Lockheed Martin.

Розробили три варіанти літака – для Повітряних сил США, для американського Корпусу морської піхоти і ВМС Великої Британії, а також для ВМС США. На сьогодні побудували більше 1000 літаків F-35 різних модифікацій.

Нагадаємо, під час нещодавньої масованої атаки росіян по території України в НАТО уперше задіяли норвезькі F-35, дислоковані у Польщі.

А раніше Маск різко розкритикував F-35. На думку підприємця, замість нього США повинні робити ставку на безпілотні винищувачі.

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