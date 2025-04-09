Ця "пташка" вже працює на фронті і має перші результати у знищенні як ударних, так і розвідувальних безпілотників.

На виставці українських БПЛА для бельгійської делегації представили новий зенітний безпілотник для знищення "шахедів". Назву виробника не розголошують, але ця "пташка" вже працює на фронті і має перші результати, пише Defense Express.

Розробники зазначають, що винищувач "шахедів" вже працює на фронті та за два місяці знищив понад 20 ударних дронів і близько 10 розвідувальних БПЛА.

Проблема типових FPV-дронів - недостатня швидкість (до 180 км/год), тому для перехоплення "Шахедів" потрібні нові моделі. Виробник розкрив такі характеристики цього дрона:

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максимальна висота - 5 км;

швидкість - до 200 км/год;

дальність - не повідомляється .

Дрон має компоновку "літаюче крило", виконаний з карбону, оснащений електродвигуном та двома камерами - імовірно, денною та тепловізійною. Система дозволяє вимірювати відстань до цілі, аналізуючи поєднання зображень.

Ініціація бойової частини здійснюється вручну або автоматично при наближенні до цілі. Такий дрон - дешевша альтернатива зенітним ракетам для боротьби з дронами-камікадзе, підсумували аналітики.

Нові технології ЗСУ

Українські військові намагаються діяти нестандартними методами – Сили оборони вже отримують дрони на оптоволокні з 20-кілометровим кабелем та використовують бойові модулі зі штучним інтелектом, розповів головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський.

"Технологічна складова. Те, що стосується дронів, удосконалення їх характеристик, збільшення дальності ураження - ми також почали отримувати дрони на оптоволокні з кабелем довжиною 20 км, що в принципі зрівнює наші шанси з ворогом", - підкреслив військовий.

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