Певні операції не афішують, щоб зберегти життя українським бійцям.

Українські військові намагаються діяти нестандартними методами – Сили оборони вже отримують дрони на оптоволокні з 20-кілометровим кабелем та використовують бойові модулі зі штучним інтелектом. Про це LB.ua розповів головнокомандувач ЗСУ, генерал Олександр Сирський.

"Технологічна складова. Те, що стосується дронів, удосконалення їх характеристик, збільшення дальності ураження - ми також почали отримувати дрони на оптоволокні з кабелем довжиною 20 км, що в принципі зрівнює наші шанси з ворогом", - підкреслив військовий.

Також активно розвивається напрямок наземних дистанційно керованих систем - бойові модулі зі штучним інтелектом, які можуть самостійно виявляти цілі та вести вогонь. Багато хто вже вважає, що за цим майбутнє, і це майбутнє фактично вже настало.

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"Можливо, за місяць-два-три ми зможемо значно наростити кількість оптоволоконних FPV, що практично позбавлять ворога переваг, які він має наразі. Ну і, звичайно, нарощування наземних дронів. Їх зараз багато виробляється. Дистанційно керованих модулів. Всі вони мають елементи штучного інтелекту, тобто спроможні виявляти цілі самостійно, ідентифікувати їх, спроможні вести вогонь в автоматичному, напівавтоматичному режимі", - розповів Сирський.

Він додав, що фактично вже відбуваються деякі події, які ми колись бачили у "Зоряних війнах".

За його словами, будь-яка дія супроводжується протидією. Якщо ворог застосовує кориговані авіаційні бомби (КАБи), Сили оборони відповідають нашими керованими авіабомбами, зокрема GBU.

"Кожна дія має контрдію. Якщо вони використовують свої КАБи, ми повинні також використовувати наші GBU, наші керовані бомби. І ми використовуємо цю зброю і нарощуємо масштаб її використання. До речі, наші Повітряні сили завдають таких дуже чутливих для противника ударів, і вони зазнають втрати", - сказав Сирський.

Він додав, що ЗСУ мають перевагу в точності наведення. Крім того, наші засоби радіоелектронної боротьби ефективно впливають на управління ворожими КАБами - трапляється, що курс бомб змінюється прямо в повітрі. Власне, боротьба між системами РЕБ і керованими засобами ураження - це постійне протистояння, як і у випадку з дронами.

Як розповів головнокомандувач, тривають активні дії, оборона, які доводять свою ефективність.

"Навіть в цих умовах сміливі, рішучі дії, в тому числі на території ворога, призводять до того, що ми зриваємо їм всі плани", - заявив генерал.

Водночас військовий не став уточнювати нічого про потенційні майбутні операції ЗСУ, які можуть бути спрямовані на зрив ворожих планів, як це відбувається на Курщині. За словами генерала, певні операції потребують тиші. Їх не афішують не для того, щоб щось приховати, а щоб зберегти життя українським військовим.

"Але такі дії ми проводимо. Думаю, пройде час, і про них усі дізнаються", - наголосив Сирський.

Новинки серед українських БПЛА

Як писав УНІАН, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів, що Сили оборони України дроном знищили російський стратегічний бомбардувальник Ту-22М3, який щойно приземлився. Вартість такого літака - близько 100 мільйонів доларів.

Також Сирський сказав, що ЗСУ успішно завдали ударів по кількох аеродромах, змусивши російських окупантів відсунути свою авіацію глибше в тил - на 200–300 км. Крім того, внаслідок ударів по російських арсеналах обсяг використання артилерійських боєприпасів скоротився, були знищені кілька об’єктів, де зберігали та готували до запуску ударні "Шахеди".

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