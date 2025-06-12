Говорячи про операцію "Павутина", глава держави наголосив, що 10 років тому такий удар було б неможливо уявити.

Україна готова вже в 2025 році збільшити виробництво дронів на 40%. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час онлайн-звернення до учасників конференції GLOBSEC, яка проходить у Празі.

"Ми маємо зміцнювати всі форми оборонної співпраці, особливо ті, які сприяють значному технологічному розвитку та використанню безпілотників усіх видів: у повітрі, на землі та на морі. Україна готова збільшити виробництво дронів на 40% у найближчий час, уже цього року", - підкреслив він.

При цьому Зеленський зазначив, що українські підприємства мають необхідні потужності, але не вистачає фінансування.

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"І я закликаю ваші країни підходити до виробництва безпілотників із такою ж нагальністю і увагою як і ми. Ми всі маємо випереджати наших ворогів в питанні безпілотників", - наголосив Зеленський.

Президент України нагадав, що 12 днів тому було завершено операцію "Павутина".

"Дешеві безпілотники - частина малобюджетної операції Служби безпеки України - вразили дещо дуже, дуже дороге для Росії в усіх сенсах цього слова - стратегічні бомбардувальники на віддалених військових аеродромах", - наголосив він.

За його словами, все це відбувалося майже в прямому ефірі, на очах у всього світу і стосувалося літаків, які тероризували Україну і погрожували НАТО.

"І це чітко показує, як змінюються технології ведення війни. Десять років тому такий удар було б неможливо уявити. Сьогодні ми навіть не можемо уявити, яких ударів країна зможе завдавати за 10 років. Але один принцип очевидний - жодна країна не може дозволити собі відставання в технологічному розвитку, коли йдеться про безпеку", - додав Зеленський.

Спецоперація "Павутина" - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію з одночасного ураження чотирьох військових аеродромів у тилу РФ, де дислокується ворожа авіація - "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново".

Голова СБУ Василь Малюк зазначив, що унаслідок ударів дронами було уражено 41 літак, серед яких - А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації ворога сягає понад 7 млрд доларів США. Операція готувалася СБУ понад півтора року.

Водночас видання Financial Times дізналося, які дрони використовувалися для операції "Павутина". За словами розробників, такі безпілотники мали закриту раму, яка дозволяє апарату витримувати погану погоду та приховувати технологію захисту від глушіння.

"Це спеціальні дрони для спеціальних місій, у п'ять разів дорожчі за звичайні безпілотники", - розповів один із розробників дронів.

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