Раніше агресор вже казав, що вважає зерновози військовими кораблями.

Росіяни можуть задіяти свій морський дрон "Одуванчик" для атак на цивільні судна, що йдуть в українські порти. Про це заявила речниця Сил оборони півдня Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Розуміючи, що маємо справу з країною-терористкою, не можна виключати, що такі дрони будуть застосовані і проти цивільних суден. Тим більше неодноразово лунали заяви (з боку РФ – УНІАН), що якщо судноплавство до українських портів продовжуватиметься, то їх будуть сприймати як законні військові цілі", – розповіла Гуменюк.

Вона нагадала, що росіяни постійно шукали приводи звинуватити цивільні судна в постачаннях зброї Україні, але всі ці звинувачення були безпідставними. А тим часом, попри усі російські погрози, гуманітарний коридор в українські порти продовжує функціонувати.

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Російський морський дрон "Одуванчик"

Як писав УНІАН, після серії успішних атак українських морських дронів по російських військових кораблях країна-агресор почала розробку власного морського дрону, вивчивши уламки українських дронів.

Минулого тижня росіяни похизувалися, що створили власний морський дрон "Одуванчик". Його технічні характеристики та бойові можливості наразі залишаються загадкою.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зауважив, що росіяни можуть використати цей дрон для ударів по прибережній інфраструктурі українських морських портів. Також він припустив можливість провокацій з атаками на цивільні судна, аби звинуватити в нападах Україну.

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