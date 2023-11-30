Окупанти сподіваються, що в подальшому зможуть використати його для атак проти українських військових.

Російські окупанти роблять спроби відновити український надводний безпілотник "SeaBaby", розроблений СБУ, щоб застосувати його проти України.

За даними видання "Українська правда", росіянам вдалося зібрати "умовно робочу" модель українського надводного безпілотника "SeaBaby" з решток кількох апаратів, знайдених на місці атак. Зараз апарат доставили в 388 морський розвідувальний пункт спеціального призначення Чорноморського флоту РФ.

"Наразі проводиться його детальне вивчення та перепрограмування в лабораторних умовах. Окупанти сподіваються, що в подальшому зможуть використати його для атак проти українських військових. Окупанти вкотре намагаються компенсувати відсутність власних технологій за рахунок українських та західних розробок", - пояснив співрозмовник видання.

Відео дня

Український надводний дрон SeaBaby - подробиці

Раніше Україна успішно застосовувала для атак у Чорному морі морські надводні дрони "Морський малюк" (SeaBaby), які є власною розробкою СБУ.

За допомогою цих дронів були атаковані зокрема, Кримський міст, російський десантний корабель "Оленегорський горняк" і танкер SIG, а згодом і ракетний корабель "Самум".

Вас також можуть зацікавити новини: