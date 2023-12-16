Він зазначив, що Росія буде використовувати такий тип озброєння виключно у терористичних цілях.

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко пояснив, чим може загрожувати Україні поява у Росії ударного морського дрона під назвою "Одуванчик".

В ефірі загальнонаціонального інформаційного телемарафону він зазначив, що у разі появи у РФ подібного морського безпілотника країна-агресор може використати його для здійснення терору прибережних територій України, а також влаштовувати провокації в акваторії Чорного моря.

"Якщо вони дійсно будуть мати в своєму спорядженні щось подібне, то це буде нести загрозу для прибережної інфраструктури. Тобто Чорноморська, Дунайська портова інфраструктура. Вони будуть намагатись вражати саме по ній. Також ці безпілотники можуть нести загрозу для цивільного комерційного судноплавства в Чорному морі. Росіяни можуть використовувати ці дрони для провокацій, щоб атакувати якесь комерційне судно і в цьому звинувачувати Україну. Мовляв, це атакував український безекіпажний катер. І, безумовно, це може вплинути на зменшення вантажопотоку, який зараз відбувається за новими коридорами по Чорному морю. Для росіян це властиво - влаштовувати такі терористичні акти", - акцентував Коваленко.

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Крім того, Росія може спробувати за допомогою морських дронів створити видимість "нової присутності в Чорному морі".

"Якщо розглядати використання росіянами цих дронів виключно у військовому плані, то вони можуть таким чином створити нову присутність в Чорному морі. Загрозливу, терористичну присутність. Але атакувати військові кораблі, наприклад, ті ж самі кораблі Туреччини, вони не будуть. Бо це фактично буде атака на представників Північноатлантичного альянсу НАТО", - підкреслив Коваленко.

Також він оцінив ефективність використання росіянами морських надводних безпілотників в Чорному морі.

"Україна, за рахунок таких дронів (Sea Baby - УНІАН) наносила ураження їх флоту, а в України флоту нема. Тому використання росіянами буде виключно по позиціях терористичного характеру. Тобто вони будуть використовувати їх позиційно, як терористичний засіб",- резюмував Коваленко.

Росія створила новий морський дрон

Раніше з’явилась інформація, що в РФ роблять спроби відтворити українську розробку служби безпеки - морський надводний безпілотник "SeaBaby", щоб застосувати його проти України.

Згодом у Росії оголосили про створення першого ударного морського дрона "Одуванчик".

Водночас речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що ця інформація, більше схожа на "черговий пропагандистський трюк". Він зазначив, що СБУ, ГУР МО України, українські військові-морські сили вже використовують дрони різних конструкції та наголосив, що саме завдяки українським морським дронам було знищено 12 ворожих суден, а ще 22 - пошкоджено.

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