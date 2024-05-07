Українська оборонна компанія збільшує виробництво як на вітчизняних потужностях, так і на тих, які знаходяться за кордоном.

Триває повномасштабна війна в Україні, і вже відомо, що "Українська оборонна промисловість" переходить до виготовлення 60-мм мінометних мін.

Про це повідомив генеральний директор акціонерного товариства Герман Сметанін. "Підприємства Товариства не лише налагодили та масштабують серійне виробництво артилерійських снарядів, а також мінометних мін радянських калібрів, але й поступово переходять до виготовлення боєприпасів калібрів НАТО - 60-мм мінометних мін", - розповів він на Форумі оборонних індустрій Україна-ЄС, який проходив у Брюсселі 6 травня.

За словами гендиректора, зараз "Укроборонпром" робить все можливе, щоб збільшити виробництво озброєнь і військової техніки: мова йде як про вітчизняні потужності, так і про ті, що знаходяться за кордоном.

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Раніше стало відомо, що Rheinmetall поставить нашій країні нові далекобійні снаряди. Як заявив очільник компанії Армін Паппергер, у цьому році вона передасть "сотні тисяч" артилерійських боєприпасів для Збройних сил.

Також повідомлялось, що до лютого позаминулого року фахівці Rheinmetall виготовляли близько 70 тис. снарядів на рік, однак у 2024-му пропускна здатність має збільшитись до 700 тис., а у перспективі цей показник повинен скласти 1,1 млн одиниць.

Зазначимо, що за даними західних ЗМІ, вже обіцяну зброю Київ має отримати лише влітку, або навіть пізніше. Зокрема, додаткову систему Patriot Україна може побачити не раніше кінця наступного місяця. Приблизно тоді ж, до речі, можуть надійти і довгоочікувані західні винищувачі.

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