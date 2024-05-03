Протягом квітня США, Британія та ще низка країн оголосили про нові великі пакети зброї для України.

Після схвалення нової програми американської військової допомоги Україна вже отримала кілька термінових поставок зброї, але із наступними партіями можуть виникнути затримки. Про це пише The New York Times.

За даними видання, минулої неділі Україна отримала партію протитанкових засобів, ракет і вкрай необхідних 155-міліметрових артилерійських снарядів. Друга партія прибула в понеділок. А у вівторок до Польщі з Іспанії прибула нова поставка ракет-перехоплювачів до систем Patriot. Незабаром вони будуть на українському фронті, сказав високопоставлений іспанський чиновник.

Однак і далі витримувати такий темп США та іншим союзникам по НАТО буде складно, зазначає автор публікації. "Озброєння, обіцяне Сполученими Штатами, Великою Британією та Німеччиною — усі вони оголосили про нову значну військову підтримку протягом останніх трьох тижнів — можуть зайняти місяці, перш ніж надійде достатньо значна кількість, щоб зміцнити оборону України на полі бою", – пише NYT із посиланням на слова західних посадовців.

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Високопоставлені чиновники США та інших країн Заходу погодилися на думці, що артилерія, засоби протиповітряної оборони та інші боєприпаси є найнагальнішими потребами України. Вони також належать до зброї, яку можна доставити найшвидше.

Бойові машини, човни, складні гармати, ракетні установки та системи протиповітряної оборони є набагато складнішими та займають більше часу для переміщення — частково тому, що їхні розміри часто вимагають доставляти їх морем та потягами під сильною охороною.

Один американський чиновник сказав, що більша частина великої зброї, яка була профінансована за рахунок нової допомоги США, і навіть деякі боєприпаси, швидше за все, не будуть доставлені до кінця літа — або навіть пізніше.

Посадовець США зазначив, що потрібен час, щоб розібратися, які предмети можна передати Україні, не виснажуючи підрозділи НАТО, які мають бути боєздатними, наприклад, ті, що використовують бойові машини піхоти Bradley та броньовики Humvee. Інша зброя, як-от артилерійські снаряди калібру 155 міліметрів, яких вкрай потребує Україна, є дефіцитом у всьому світі.

Крім того, українські війська потребують навчання користуванню певною зброєю, перш ніж її можна буде передати. Наприклад, це стосується третьої системи Patriot, про передачу якої повідомила Німеччина ще всередині квітня.

Очікується, що нова система Patriot надійде в Україну не раніше кінця червня. Його поставка може збігтися з поставкою іншої великої системи озброєнь, яку Україна давно вимагала: винищувачів F-16.

Поставки західної зброї: останні новини

Як писав УНІАН, у понеділок президент Володимир Зеленський повідомив, що нова допомога від США нарешті почала надходити в Україну, але поки що поставляється не все з обіцяного. Очільник держави зауважив, що Росія спробує по максимуму використати час, доки ЗСУ не відновили свої запаси зброї.

За даними Reuters, українські артилеристи на фронті досі відчувають дефіцит озброєнь, попри відновлення поставок. Вони зізнаються, що навіть у найгірші перші тижні повномасштабної війни мали більше боєкомплекту, ніж зараз.

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