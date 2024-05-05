Вони здатні уражати цілі на відстані до 100 км.

Німецький оборонний концерн Rhainmetall анонсував постачання нових артилерійських боєприпасів у рамках оборонної допомоги Україні.

За словами очільника компанії Арміна Паппергера "артилерія змінює правила війни" на полі бою і цього року Rheinmetall має поставити "сотні тисяч" артилерійських боєприпасів для ЗСУ. Серед них будуть прототипи з дальністю до 100 км, пише Defence Express.

Зазначається, що на сьогодні найбільш далекобійними 155-мм боєприпасами Сил оборони є Vulcano, які вражають цілі на відстані до 70 км. Наразі залишається невідомим, скільки ж всього нових прототипів боєприпасів буде поставлено. Ймовірно, спочатку це буде незначна кількість для випробування в умовах полю бою з подальшим допрацюванням з урахуванням відгуків наших захисників.

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До лютого 2022 року компанія виробляла близько 70 тисяч на рік, однак вже цього року пропускна здатність має зрости до 700 тисяч, а у найближчій перспективі — вийти на 1,1 млн одиниць.

Боєприпаси для України

Як писав УНІАН, президент Володимир Зеленський поскаржився, що Україна отримує не все з нового пакету зброї, яку США виділили минулого тижня. За його словами, Росія скористається цим.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що на тлі затримок західної військової допомоги Росія виявилась ефективнішою у своїх воєнних діях. За його словами, нинішня ситуація порушує перед Заходом фундаментальніше питання: "якщо це не може бути достатньо ефективним у цій конкретній війні, то наскільки ефективним воно може бути, якщо почнуться інші війни та кризи такого ж масштабу".

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