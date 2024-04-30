Якщо їм це вдасться, то буде вкрай неприємно і небезпечно для нас, зазначає ветеран АТО Євген Дикий.

Росіяни надалі вдосконалюють іранський "шахед", а саме намагаються зробити з нього високоточну зброю. Про це сказав військовий і політичний аналітик, ветеран АТО Євген Дикий в інтерв’ю "Новинарні".

Він зазначив, що росіяни вже значно вдосконалили ті базові "шахеди", які на самому початку постачав Іран і для збірки яких в РФ поставили лінію в Єлабузі, і на цей час продовжують їх модернізувати.

"Зараз перетворюють на баржуючий боєприпас. Вони намагаються зробити захищену від РЕБа систему зв’язку з тим, щоб "шахед" міг доводити до цілі оператор. Якщо їм це вдасться, не впевнений до речі в цьому, то це зробить зброю високоточною. Поки його приліт "плюс-мінус", - пояснив Дикий. Відео дня

За його словами, якщо "шахед" буде керований у такий спосіб, це зробить його значно небезпечнішим.

"Тоді вони можуть почати використовувати його не тільки для ударів по тилах, але й для ударів на фронті. Це було б вкрай неприємно і небезпечно. Бо його бойову частину вони вже збільшили і вдосконалили", - зазначив військовий.

БПЛА у війні в Україні

Війна дронів в Україні вийшла на новий рівень, сторони змінили тактики. Україна і Росія нарощують запаси безпілотників та активніше застосовують їх на фронті. Війна дронів неминуча, зазначається у нещодавньому матеріалі Forbes.

Експерти зазначають, що нові українські безпілотники нищать протиповітряну оборону Росії. Зокрема, вони можуть ефективно нищити "Буки", "Тори", "Стріли-10" та "Тунгуски".

Також українські інженери створили аналог "Ланцета". Нині Україна виробляє його у великій кількості. На думку західних спеціалістів, мова йде про "‎майже повну копію"‎.

Також Україна досягла успіхів у знищенні одиниць Чорноморського Флоту РФ, застосувавши морські дрони.

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