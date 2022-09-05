Питома потужність на тонну ваги у Leopard 2 - одна з найкращих у світі.

За словами військового експерта Олега Жданова, німецькі танки Leopard 2 у третій версії входять у топ-5 найкращих танків світу.

Про це він розповів в ефірі FREEДОМ.

"Leopard 2 - доволі хороший танк, дуже серйозна машина. Всього існує сім версій його модернізацій. Основна версія - четверта. Версія А7 - найсучасніша, але вона дорога і їх мало. Проте найбільш поширена саме четверта версія. В цього танку гарна точність і висока живучість. Екіпаж буде захищений при потраплянні снаряда в танк. А також скорострільність і стабілізація у Leopard 2 на хорошому рівні", - сказав Жданов.

Експерт зауважив, що питома потужність на тонну ваги у Leopard 2 - одна з найкращих у світі. Також полковник ЗСУ додав декілька слів про дулове гальмо даного танку.

"Пам'ятаєте знамените відео, на якому Leopard 2 їде полігоном, а на дуловому гальмі в нього стоїть келих пива? Це ж німці першими зробили. Уявіть, яка потужна стабілізація у ствола. Танк перебуває у русі, а келих пива стоїть на дуловому гальмі, а танк їде. Гарна стабілізація", - наголосив Жданов.

УНІАН раніше писав про особливості танку Leopard 2A4.

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