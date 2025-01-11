Верховний головнокомандувач доручив збільшити виробництво дронів та ракет.

Президент України Володимир Зеленський під час проведення чергової Ставки верховного головнокомандувача доручив збільшити кількість замовлень дронів. Про це повідомляється на сайті глави держави.

За словами Зеленського, спільним завданням виробників зброї, урядовців та "всіх, хто залучений", - зробити цей рік "рекордним щодо дронів усіх видів", а також суттєво наростити виробництво українських ракет, артилерії та іншої необхідної техніки.

"Я доручив збільшити кількість замовлень дронів. Це вже виконується. Наші арсенали - це одна з гарантій незалежності, як і влучність наших воїнів", - зазначив президент.

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Виробництво зброї в Україні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, в Україні у 2025 році мають виробити 30 тисяч далекобійних БПЛА і 3 тисячі ракет. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, загалом на оборону і безпеку України у 2025 році заклали 2 трлн 230 млрд гривень.

У свою чергу експерт з авіації, заступник генерального директора компанії із виробництва засобів РЕБ Анатолій Храпчинський прокоментував завдання Зеленського з виготовлення ракет і БПЛА. На його думку, нинішній стан українського ОПК дозволяє забезпечити до 90% потреб у безпілотниках та засобах РЕБ.

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