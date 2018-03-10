Напад на будинок ветеранів у США: нападник та троє заручниць мертві

Вбиті заручниці були співробітницями будинку ветеранів.

У будинку ветеранів у місті Юнтвіль в американському штаті Каліфорнія знайдені застреленими три заручниці і нападник, який раніше захопив будинок.

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Про це повідомляє місцева поліція і уточнює, що озброєний чоловік напав на будинок ветеранів і утримував кількох заручників близько восьми годин, повідомляє DW. Він відпустив декількох людей. Троє убитих заручниць - співробітниці будинку ветеранів.

Як повідомляє видання, слідчі поки що не визначили мотив нападу, і невідомо, чи були вбиті обрані випадково. Протягом майже восьми годин поліції не вдалося встановити контакт з чоловіком і дізнатися його вимоги. Причини смерті нападника також зараз встановлюються.

Як повідомляв УІНАН, 9 березня близько 9.30 за місцевим часом у Каліфорнії озброєний чоловік скоїв напад на будинок для ветеранів. Як зазначалося у ЗМІ, нападником може бути 36-річний учасник програми по реабілітації ветеранів з емоційною травмою, який був звільнений від курсу лікування 2 тижні тому.