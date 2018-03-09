У США чоловік захопив заручників у будинку для ветеранів

Вхід до будинку для ветеранів тимчасово закритий, людей, які перебували в прилеглих районах, евакуювали.

Озброєний чоловік скоїв напад на будинок для ветеранів у місті Юнтвіль в американському штаті Каліфорнія і взяв у заручники трьох людей.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на капітана пожежної охорони округу Напа Чейза Бекмана.

Інцидент стався близько 10:30 ранку за місцевим часом.

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За даними видання Napa Valley Register, нападник озброєний автоматичною зброєю, він був одягнений у бронежилет.

В офісі місцевого шерифа заявили про обстріл своїх поліцейських, повідомлень про жертв не надходило.

За інформацією видання, нападником може бути 36-річний учасник програми по реабілітації ветеранів з емоційною травмою, який був звільнений від курсу лікування 2 тижні тому.

Інформацію про трьох заручників підтверджує телеканал KTVU. З посиланням на поліцію видання зазначає, що було вироблено близько 15-20 пострілів.

Відео: KTVU News

Зараз на місці події працюють близько двох десятків співробітників правоохоронних органів, а також медичні служби. Вхід до будинку для ветеранів тимчасово закритий, людей, які перебували в прилеглих районах, евакуювали.