Пожежа в Кемерові: ЗМІ дізналися, скільки дітей загинуло

Загалом унаслідок пожежі в ТЦ в Кемерові загинуло 64 людини, 13 перебувають у лікарнях.

Близько сорока дітей могли загинути під час пожежі в торговому центрі "Зимова Вишня" в Кемерові.

Про це повідомив "Интерфакс", посилаючись на інформацію поінформованого джерела.

"За попередніми даними, що надходять з місця трагедії, серед загиблих у пожежі в ТЦ може бути близько сорока дітей", - сказав співрозмовник агентства. Поки видання не має офіційного підтвердження цієї інформації.

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерові загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

Наразі затримані й допитані 4 підозрюваних, серед них - технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому, імовірно, був епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.