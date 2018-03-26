Подробиці трагедії в Кемерові: як у російському торговому центрі згоріли 64 людини (фото, відео)

УНІАН зібрав всю відому на даний момент інформацію про трагедію в російському Кемерові.

У російському Кемерові пожежа в торговому центрі «Зимова вишня» забрала життя щонайменше 64 осіб. Чотириповерхова будівля зайнялася вдень у неділю, 25 березня, коли в торговому центрі було особливо багато відвідувачів, а в кінотеатрі перебували десятки дітей. Протипожежні системи не спрацювали, а організована евакуація відвідувачів та персоналу ТЦ практично не проводилася.

УНІАН зібрав всю відому на даний момент інформацію про трагедію.

Причини пожежі

В регіональному управлінні МНС повідомляли, що осередок займання знаходився на верхньому, четвертому поверсі. Там розташовані кілька кінозалів і дитячі ігрові майданчики з атракціонами. Стверджувалося, що осередком займання була батутная кімната дитячого центру.

Невдовзі після виникнення пожежі адміністрація ТЦ заявила, що будинок підпалили неблагополучні підлітки. За кілька днів до пожежі дирекція «Зимової Вишні» нібито зверталася в поліцію з проханням вжити заходів до підлітків, які занадилися ходити в центр і «сидіти як в під'їзді». Охоронець ТЦ, в той же час розповів Telegram-каналу Mash, що в ігровій зоні центру щось відзначали – аніматори та гості готували столики, на них були свічки.

Влада, як повідомлялося, розглядає три версії виникнення пожежі: порушення при монтажі і обслуговуванні електромереж ТЦ, необережне поводження з вогнем та навмисний підпал. Остання версія, при цьому, не є пріоритетною.

Сьогодні Слідчий комітет РФ заявив, що співробітник приватного охоронного підприємства ТЦ "Зимова вишня" в Кемерово при отриманні сигналу про пожежу просто відключив систему оповіщення.

Як люди рятувалися з «Зимової Вишні»

В умовах відсутності оповіщення про пожежу та організованої евакуації відвідувачі і персонал були змушені рятуватися самотужки. При виникненні задимлення серед людей почалася паніка, а ті, хто знаходилися на верхніх поверхах будівлі, виявилися фактично відрізані від виходів через вогонь та дим. Серед них – десятки дітей, які дивилися мультфільм в кінозалах на верхньому, четвертому поверсі.

Торговий центр "Зимова вишня", Кемерово

Читайте такожПодробиці трагедії в Кемерові: в торговому центрі згоріли 64 людини (фото, відео)

Деякі відвідувачі були змушені стрибати з вікон, деякі – намагалися вижити в заблокованих приміщеннях і просили їх врятувати, або, втративши надію, залишали в соцмережах прощальні повідомлення.

Відео з місця пожежі в Кемерові

Родичі загиблих дітей розповіли журналістам про страшну трагедію в Кемерові. Один з постраждалих, Олександр Ліллевялі, залишив у кінотеатрі своїх доньок о 14:40. Через півтори години одна з доньок подзвонила йому і сказала, що в залі з'явився дим і що вони з сестрами не можуть вибратися, тому що двері замкнені. Ліллевялі кинувся на допомогу, однак не зміг пройти крізь дим самостійно, а рятувальники діяли занадто повільно.

Очевидці, в той же час, розповідають, що охоронці на четвертому поверсі не пускали дітей, що рятувалися, на сходи. Серед дітей почалася паніка і тиснява.

В мережі, тим часом, з'явилося відео з камери спостереження, на якому зафіксовано момент початку пожежі в торговому центрі Кемерово. На ньому видно, як люди після початку спалаху починають просто розбігатися, після чого видимість затьмарює дим.

Відео з камер спостереження в ТЦ "Зимова Вишня", Кемерові

Як гасили пожежу в Кемерові

Ліквідація пожежі здійснювалася у дуже складних умовах. Спочатку горіла пластикова обшивка дитячого розважального центру. В подальшому обстеження будівлі показало збереження осередків тління в окремих приміщеннях. Кінозали просіли з четвертого поверху на третій. Вранці 26 березня будівля знову загорілося: з-за сильного задимлення на другому поверсі співробітники МНС поспішно евакуювалися.

Читайте також"На це було боляче дивитися": очевидці розповіли подробиці жахливої трагедії у російському ТЦ

Над палаючим ТЦ в Кемерові піднімаються клуби диму

Як повідомили в МНС, пожежа сталася на площі 1,6 тис. квадратних метрів з наступним обваленням крівлі, перекриттів між четвертим і третім поверхами.

Обвалена крівля ТЦ в Кемерові

Надалі у відомстві уточнили, що серед пожежників і рятувальників постраждалих немає, однак робота ведеться у складних умовах - зберігається загроза обвалення конструкцій. Тління в завалах згорілої будівлі перейшло в активну фазу.

Наслідки пожежі в Кемерові, відео

Жертви

Кількість загиблих у пожежі впродовж минулої доби постійно уточнювалося, в даний момент відомо про 64 загиблих.

Як повідомляють російські ЗМІ, з посиланням на одного з лікарів швидкої допомоги, тіла загиблих при пожежі в Кемерові поки не виносять назовні. За його словами, таке рішення прийняли, щоб не викликати паніку серед людей, які зібралися біля будівлі ТЦ.

Тим часом, слідчий комітет РФ організував роботу з отримання генетичного матеріалу рідних загиблих при пожежі в ТЦ, оскільки пізнати їх звичайним методом у більшості випадків проблематично.

При цьому, поліція все ж знайшла в Кемерові живими п'ятьох громадян, раніше заявлених як зниклих безвісти при пожежі в торговому центрі «Зимова Вишня»: трьох неповнолітніх, дівчину і хлопця.

Реакція влади

У Росії в рамках розслідування справи про пожежі в торгово-розважальному центрі в Кемерово затримали 4 людини. Серед них – орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр займання. Також затриманий керівник керуючої компанії, яка обслуговувала будівлю торгового центру.

Вирішується також питання про затримання п'ятого підозрюваного – охоронця, який при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення.

Примітно, що російське ТБ воліло до останнього ігнорувати масштабне НП в Кемерові. Пожежа сталася в неділю, коли в ефірі федеральних телеканалів переважають розважальні передачі. Російські телеканали в масі своїй не стали змінювати свою мовну сітку.

У Кремлі у зв'язку з трагедією в Кемерові оголосили, що в Росії немає ембарго на погані новини.