Унаслідок пожежі в Кемерові загинула 41 дитина – родичі

Серед загиблих унаслідок пожежі в ТЦ у Кемерові нарахували 41 дитину.

Унаслідок пожежі в торговому центрі "Зимова вишня" в Кемерові загинула 41 дитина, свідчать списки загиблих, вивішені у створеному родичами жертв трагедії штабі.

Загалом у списках значаться прізвища 64 загиблих, серед яких 41 неповнолітній, передає "Интерфакс".

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Члени ініціативної групи родичів, яка проінспектувала кемеровський морг, також підтвердили достовірність офіційних даних про загибель 64 людей на пожежі у ТРЦ "Зимова вишня".

"Ми оглянули морг, у списку 64 загиблих. Ми оглянули тіла, якщо оцінювати за розмірами, то там близько 20 дорослих, інші діти. Тіла не ховали - ми оглянули кожен кабінет, підвал, горище, гаражі. Деякі тіла просто у коробках", - сказав один з членів ініціативної групи, виступаючи на мітингу на площі у Кемерові.

Ще один активіст заявив про недостовірність поширюваної в мережі інформації про те, що тіла ховають на місцевому холодокомбінаті.

"Була інформація, що трупи повезли на холодокомбінат, але нічого, крім продуктів, там немає. Ми подивилися всі фури, не дали виїхати ні одній машині. Якщо зникли сто трупів, то де люди, які їх шукають?" - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерово загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

Наразі затримані і допитані 4 підозрюваних, серед них - технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому, імовірно, був епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.