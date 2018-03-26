"Бурхливий вулкан над будинками": камери п'ятиповерхівки зняли пожежу в ТЦ у Кемерові (відео)

У відео можна побачити події кількох годин за 30 секунд.

Камери п'ятиповерхівки в російському Кемерові зняли пожежу у ТЦ "Зимова Вишня".

Відеозапис у своєму Telegram-каналі опублікував Mash. "Бурхливий вулкан над будинками. Кілька годин за 30 секунд", - йдеться у підписі до ролика.

Як повідомляв УНІАН, 25 березня в центрі Кемерова загорівся торговий центр "Зимова вишня". За останніми даними, загинули 64 людини. Пожежа сталася в неділю, коли в ефірі федеральних телеканалів переважають розважальні передачі. У соцмережах здивувалися тому, що канали не стали змінювати програму передач.

Слідчий комітет РФ заявив, що співробітник приватного охоронного підприємства ТЦ "Зимова вишня" в Кемерові при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення.

Читайте також:Усі подробиці про трагедію у Кемерові