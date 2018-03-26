Охоронець ТЦ у Кемерові відключив систему оповіщення при отриманні сигналу про пожежу - слідство

За інформацією СК РФ, порушення були допущені як при введенні торгового центру в Кемерові в експлуатацію, так і в її процесі.

Слідчий комітет РФ заявив, що співробітник приватного охоронного підприємства (ПОП) ТЦ "Зимова вишня" в Кемерові при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення.

Наразі затримані й допитані четверо підозрюваних, серед них технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, у якому імовірно був епіцентр загоряння, співробітник та керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації, передає прес-служба СК РФ.

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"Крім того, вирішується питання про затримання п'ятого підозрюваного – співробітника ПОПу, який при отриманні сигналу про пожежу відключив систему оповіщення", - йдеться у повідомленні.

Наразі допитано понад 70 свідків та очевидців події, в тому числі орендарі та власники торгових точок, визнано потерпілими понад 30 осіб, 15 загиблих упізнані родичами.

Також слідством вже отримані докази, що свідчать про кричущі порушення, які призвели до таких тяжких наслідків. Вони були допущені як при введенні торгового центру в експлуатацію, так і в її процесі. Більше того, виявилося, що пожежні виходи були заблоковані. Слідство перевіряє інформацію й про інші порушення.

Як повідомляв УНІАН, чотириповерхова будівля центру зайнялася вдень у неділю, 25 березня. До ранку понеділка пожежні продовжували гасити окремі осередки займання і розбирати завали у пошуках загиблих.

За словами представника МНС, пожежники працюють при екстремально високих температурах і майже нульовій видимості.

Повідомлялося, що розташовані в ТРЦ кінозали просіли з четвертого поверху на третій, в залах були люди. Наразі підтверджена загибель 64 осіб.