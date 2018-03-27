У мережі з'явилася детальна інтерактивна панорама згорілого ТЦ в Кемерово

На представлених знімках позначені виходи, зали кінотеатру, а також місця, в яких розміщувалися плани евакуації.

У мережі обнародувана гігапіксельна панорама, зроблена над згорілим торговим центром «Зимова Вишня» в російському Кемерові.

Панораму підготував проект Gigarama. На представлених інтерактивних знімках відзначені виходи, зали кінотеатру, що провалилися, та місця, в яких розміщувалися плани евакуації.

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Гігапіксельні панорами — це фотопанорами з роздільною здатністю в кілька мільярдів пікселів. Щоб досягти такої роздільної здатності, робиться безліч фотографій (кілька тисяч), які склеюються в одне велике зображення.

Як повідомляв УНІАН, вдень 25 березня в Кемерові загорівся торговельно-розважальний центр «Зимова вишня». За останніми даними, загинули 64 людини, серед загиблих багато дітей.

За версією СК РФ, співробітник охорони згорілого торгово-розважального центру при отриманні сигналу про пожежу відключив систему сповіщення, пожежні входи в будівлі були заблоковані.

На даний момент затримані і допитані 4 підозрюваних, в їх числі технічний директор компанії-власника будівлі, орендар приміщення, в якому імовірно знаходився епіцентр загоряння, співробітник і керівник організації, що займалася обслуговуванням пожежної сигналізації. Вилучається необхідна документація.