Стівен Спілберг готовий зробити Індіану Джонса жінкою

Зйомки п'ятого фільму кіносерії про пригоди Індіани Джонса почнуться в квітні наступного року.

В інтерв'ю режисер Стівен Спілберг поділився бажанням запросити жінку на роль Індіани Джонса.

«В такому випадку просто довелося б назвати її Джоан, і нічого страшного в цьому немає», — сказав Спілберг, пише видання The Sun.

71-річний режисер розповів, що з дитинства був оточений сильними жінками: мати Лея ростила його і трьох сестер одна, бо батько-інженер рідко бував удома. «Мама була сильною. У неї був свій голос, дуже сильна думка. Я щасливчик, тому що на мене вплинули жінки, деяких з яких я шалено любив — моя мама і моя дружина», — сказав Спілберг, маючи на увазі свою другу дружину Кейт Кепшоу, на якій одружений з 1991 року.

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Зйомки п'ятого фільму кіносерії про пригоди Індіани Джонса почнуться в квітні наступного року. Це буде останній фільм, в якому головну роль зіграє Харрісон Форд. «Але, звичайно, історія продовжиться», — пообіцяв Стівен Спілберг.

У березні цього року Спілберг повідомив, що його наступною картиною буде продовження кіносаги про хороброго археолога і шукача пригод Індіани Джонса.