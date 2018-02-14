Франція завдасть удару по Сирії в разі застосування хімзброї - Макрон

Франція поки не має беззаперечних доказів використання хімічної зброї в Сирії.

Франція завдасть удару по Сирії в разі підтвердження використання Дамаском хімічної зброї.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

«Я встановив «червону лінію» по хімічній зброї [в Сирії]. Якщо ми доведемо застосування забороненої в договорах хімічної зброї, ми нанесемо удар по тому місцю, де вона виготовляється», - заявив Макрон.

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Разом із тим, він підкреслив, що Франція поки не має беззаперечних доказів, але французькі відомства і збройні сили будуть уважно стежити за ситуацією.

Макрон додав, що в телефонній розмові з президентом Росії Володимиром Путіним, яка пройшла 9 лютого, він висловив побоювання з приводу того, що Дамаск міг застосувати хімічну зброю проти мирних жителів.

Раніше Reuters повідомило, що сірійська влада може розробляти нові типи хімічної зброї, а президент США Дональд Трамп готовий розглянути подальші військові дії, необхідні для запобігання хімічних атак.