Причиною отруйного диму в Москві можуть бути аварії на станціях аерацій - джерело

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на МНС Росії.

Причиною інциденту, за даними МНС, стала несправність установки з очищення сірководню на московському НПЗ. Однак, за версією джерела в правоохоронних органах, причиною запаху могли стати очисні споруди стічних вод на південно-сході столиці. "Мова може йти про Кур'яновську, Новокур'яновську і Люберецьку станції аерації", - сказало джерело.

"У даний час відзначено зниження концентрації забруднюючих речовин і зниження запаху. Ситуація йде на спад", - повідомив перший заступник начальника Головного управління МНС по Москві Юрій Акімов. "За даними моніторингу, діоксид сірки в межах норми. По сірководню було відзначено короткочасне перевищення нормативів", - сказав він.

Читайте такожМоскву огорнув отруйний дим, людям радять не виходити з дому

За його словами, причиною появи запаху стала несправність установки з очищення сірководню на Московському НПЗ. Робота установки припинена.

Між тим, компанія "Газпромнафта" - власник НПЗ - розповсюдила повідомлення, в якому назвала інформацію про аварію на Московському НПЗ такою, що не відповідає дійсності.

"Завод працює в штатному режимі, у відповідності з виробничим планом. На даний момент, за даними власної лабораторії заводу, газорятувального загону і постів контролю загазованості, розташованих в санітарно-захисній зоні МНПЗ, перевищень рівня гранично допустимих концентрацій сірководню не зафіксовано. МНПЗ продовжує здійснювати моніторинг навколишнього середовища в межах санітарно-захисної зони заводу в режимі реального часу", - йдеться в повідомленні компанії.