Британія чекає від РФ відповідей після підтвердження ОЗХЗ отруєння Скрипаля "Новачком"

Глава МЗС Борис Джонсон заявив, що більше немає жодних сумнівів у відповідальності Росії за атаку в Солсбері.

Державний секретар у закордонних справах та справах Співдружності Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Борис Джонсон заявляє, що Британія чекає на відповідь від Російської Федерації після підтвердження Організацією із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) отруєння колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії нервово-паралітичною речовини «Новачок».

Про це йдеться у заяві Джонсона, оприлюдненій на сайті Міністерства закордонних справ Британії.

"Сьогодні Міжнародна організація з нагляду за хімічною зброєю підтвердила висновки Сполученого Королівства щодо належності токсичного хімікату, який був використаний при спробі вбивства пана Скрипаля та його доньки. Це була бойова нервово-паралітична речовина «Новачок»", - заявив Джонсон.

За його словами, цей висновок ґрунтується на результатах тестів, проведених у 4 незалежних і «дуже шанованих» лабораторіях по всьому світу.

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«Всі тести привели до однакових і однозначних результатів», - зазначив він.

"Не може залишатися жодних сумнівів у тому, яка речовина була використана, а також немає ніяких інших пояснень того, хто несе відповідальність - тільки у Росії були засоби, мотив і попередня історія подібних дій", - заявив Джонсон.

За словами міністра, Британія запросила експертів ОЗХЗ зробити аналіз зразків речовини, щоб гарантувати чітке дотримання міжнародних протоколів з хімічної зброї.

"В інтересах прозорості та, зокрема, тому що нам, на відміну від Росії, немає чого приховувати, ми попросили ОЗХЗ опублікувати основні висновки і поширити повний звіт всім країнам-членам ОЗХЗ, включаючи Росію", - зазначив Джонсон.

"Зараз ми будемо безустанно працювати з нашими партнерами, щоб викорінити огидне використання цього типу зброї. Ми скликали сесію Виконавчої ради ОЗХЗ на наступну середу, щоб обговорити наступні кроки. Кремль повинен надати відповіді", - зазначив він.

"Ми, як світова спільнота, повинні захищати заснований на правилах світовий порядок. Він забезпечує безпеку всім нам. Використання такої зброї ніколи не може бути виправданим. Цьому має бути покладено край", - заявив Джонсон.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня колишнього співробітника російського ГРУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними в британському місті Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалей призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського.

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії Тереза Мей запевнила, що Британія не дозволить РФ відновити шпигунську мережу в Сполученому Королівстві.

Низка країн, включаючи Україну, вирішили видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля та його доньки. У відповідь у РФ вжили аналогічні заходи і вислали таку саму кількість дипломатів з цих країн.

ОЗХЗ підтвердила висновки Великої Британії щодо застосування токсичної хімічної речовини в Солсбері.