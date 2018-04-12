ОЗХЗ підтвердила, що Скрипалів отруїли "Новачком" - ЗМІ

14:45, 12 квітня 2018
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Новини Неба

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Нагадаємо, раніше газета Daily Mail з посиланням на британський МЗС повідомила, що експерти ОЗХЗ завершили вивчення інциденту в Солсбері, передали свій звіт Великобританії і в четвер направлять його всім країнам-членам організації.

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Як повідомляв УНІАН, колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними 4 березня в британському Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР. 

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського.

Низка країн, включаючи Україну, вирішили видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля та його дочки. У відповідь у РФ прийняли аналогічні заходи і вислали таку саму кількість дипломатів з цих країн.

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Теги: #Сергій Скрипаль#Скрипаль отруєння#Новачок