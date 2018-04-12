ОЗХЗ підтвердила, що Скрипалів отруїли "Новачком" - ЗМІ

Раніше слідство дійшло висновку, що Скрипалі були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

Експерти Організації по забороні хімічної зброї (ОЗХЗ) підтвердили, що при замаху на колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його доньку Юлію було використано речовина "Новачок".

Про це повідомляє телеканал Sky News.

Нагадаємо, раніше газета Daily Mail з посиланням на британський МЗС повідомила, що експерти ОЗХЗ завершили вивчення інциденту в Солсбері, передали свій звіт Великобританії і в четвер направлять його всім країнам-членам організації.

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Як повідомляв УНІАН, колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними 4 березня в британському Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР.

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо отруєння Скрипалів призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і поліцейського.

Низка країн, включаючи Україну, вирішили видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля та його дочки. У відповідь у РФ прийняли аналогічні заходи і вислали таку саму кількість дипломатів з цих країн.