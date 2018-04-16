РФ у відповідь на удар в Сирії може оприлюднити компромат на британських міністрів – Sunday Times

04:47, 16 квітня 2018
Світ
1113
Ілюстрація / REUTERS

Читайте такожГолова МЗС Британії: режим Асада "не такий дурний, щоб влаштувати ще одну хіматаку"

Як повідомляє видання The Sunday Times, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей отримала від розвідки звіт з оцінками ризику того, що режим Путіна  може здійснити контратаку "компроматом" на членів її кабінету.

Попередження сталося після вчорашнього удару Великої Британії в Сирії. Британські, американські та французькі літаки і військові кораблі у відповідь на хіматаку в сирійському місті Дума випустили залп зі 105 ракет менш ніж за 10 хвилин приблизно о 2 години ранку за лондонським часом.

Зазначається, що британські спецслужби приведені в режимі готовності відповісти пропорційно на можливу атаку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Ракетний удар по Сирії
Теги: #Британія#Росія#Сирія