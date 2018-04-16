РФ у відповідь на удар в Сирії може оприлюднити компромат на британських міністрів – Sunday Times

Британські спецслужби приведені в режимі готовності відповісти пропорційно на можливу атаку.

Підпорядковані Кремлю хакери можуть оприлюднити незручну інформацію про британських міністрів, членів парламенту та інших високопосадовців.

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Як повідомляє видання The Sunday Times, прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей отримала від розвідки звіт з оцінками ризику того, що режим Путіна може здійснити контратаку "компроматом" на членів її кабінету.

Попередження сталося після вчорашнього удару Великої Британії в Сирії. Британські, американські та французькі літаки і військові кораблі у відповідь на хіматаку в сирійському місті Дума випустили залп зі 105 ракет менш ніж за 10 хвилин приблизно о 2 години ранку за лондонським часом.

Зазначається, що британські спецслужби приведені в режимі готовності відповісти пропорційно на можливу атаку.