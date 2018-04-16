У США помер виконавець ролі безжального сержанта у "Суцільнометалевій оболонці" (відео)

Лі Ермей, що прославився роллю в фільмі "Суцільнометалева оболонка" Кубрика, пішов з життя в результаті ускладнень при пневмонії.

Ветеран В'єтнамської війни і актор Лі Ермей помер на 75-му році життя. Про це повідомив у Twitter його агент Білл Рогін.

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"З глибоким сумом і скорботою повідомляю, що Лі Ермей ("Ганні") помер сьогодні вранці в результаті ускладнень при пневмонії. Ми всі будемо по ньому сумувати", - написав менеджер.

Підлітком Ермей часто мав проблеми з поліцією і в 17 років двічі був арештований за хуліганство. Після другого арешту суддя поставив його перед вибором: або він відправляється у в'язницю, або йде в армію.

Лі Ермей 11 років служив у морській піхоті США. Після 14 місяців служби у В'єтнамі і двох відряджень на Окінаву (Японія) отримав почесне звання Gunnery Sergeant. Після важкого поранення змушений був залишити службу і вийти у відставку. Після цього він знімався у фільмах і телесеріалах, а також озвучував мультфільми.

Широку популярність йому принесла стрічка Стенлі Кубрика «Суцільнометалева оболонка» про війну у В'єтнамі, яка вийшла в 1987 році. За роботу в цьому фільмі Ермей отримав премію «Золотий глобус» як найкращий актор другого плану.

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