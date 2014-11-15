Журналісти запропонували Путіну вибачитися перед усією Австралією

У день початку саміту "Великої двадцятки" в австралійському місті Брісбен місцева газета The Courier Mail вирішила "затролити" президента Росії Володимира Путіна через катастрофу малайзійського літака Boeing 777 у небі над Донбасом 17 липня цього року, пише ТСН.ua. Тоді в катастрофі загинули 298 людей, серед яких були і австралійці.

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На першій шпальті газети розміщений ведмідь у шапці-вушанці та з радянською медаллю-зіркою на грудях. Його "боксує" кенгуру. У підвалі сторінки - фото самого Путіна та прем'єр-міністра Австралії Тоні Еббота.

А ось усередині газети заклику до президента Росії відвели цілу сторінку. Крупними літерами англійською мовою там написано: "Дорогий містер Путін, ми вдячні вам за те, що приїхали на G20 (саміт "Великої двадцятки") в Брісбен. Але до того часу, коли саміт закінчиться, є лише одне слово, яке громадяни Австралії хочуть почути від вас: "Sorry!". А нижче ця ж фраза російською: "Простите меня!".

Нагадаємо, Путін прибув до Брісбейну з запізненням, а з собою привіз найбільший штат супровідників та охорони. Тим часом українці влаштували йому "теплий" прийом і вимагали забиратися геть з Австралії.