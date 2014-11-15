Путін прилетів на саміт G20 із запізненням і великою кількістю охоронців

Президент Росії Володимир Путін прибув до австралійського Брісбену, де українці планують акції протесту, на годину пізніше, ніж було заплановано. Його привітали помічник міністра оборони Стюарт Роберт та губернатор Квінсленда Пол лі Джерсі.

Водночас генеральний прокурор Джордж Брендіс і генерал-губернатор сер Пітер Косгроув, які стояли буквально в кількох метрах, не підійшли привітатися з російським президентом, передає ТСН.ua із посиланням на австралійське видання Сouriermail.

Кількома хвилинами пізніше ці чиновники радісно вітали канцлера Німеччини Ангелу Меркель та президента Китаю Сі Цзиньпіна.

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Супровід Путіна був найбільшим серед усіх лідерів країн, що прибули на G20, як завжди російський президент з'явився з великою кількістю охоронців. В кортежі прем'єр-міністра Британії Девіда Кемерона було на п'ять машин менше, ніж у Путіна, у австралійського прем'єра Тоні Еббота – на сім.

Наступного ранку біля готелю, де зупинився російський лідер, зібрався натовп приблизно з 400 людей, подекуди роздавались несхвальні відгуки на адресу президента Росії.