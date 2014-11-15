Українці Австралії "попросили" Путіна з саміту G20: "Сідай на свій велосипед та жени додому!" (фото, відео)

Українці, які проживають в Австралії, провели мітинг проти візиту президента Росії Володимира Путіна на саміт ”Великої двадцятки”, який 15-16 листопада проходить в австралійському Брісбейні.

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Про це свідчать фото та відеоматеріали, які сьогодні представники української діаспори в Австралії виклали на свою сторінку в соціальній мережі Facebook в групі під назвою ”Австралійська федерація українських організацій” після проведеного мітингу.

Під час мітингу президент федерації українців Австралії Стефан Романів відзначив, що Путіну не раді в Австралії.

”Сідай на свій велосипед! Сідай на свій велосипед та жени додому!”, - сказав під час виступу Романів.

”Ти не є частиною міжнародної спільноти”, - додав він.

Присутні на мітингу були одягнуті у вишиванки або обгорнуті українським прапором.

Також, протестуючі тримали в руках плакати ”Путін забирайся геть з України”, ”Путін припини вбивати українців”, ”Російські війська - забирайтесь геть з України”, ”Зупиніть кремлівського агресора. Адольф Путін - покинь Крим”, ”Путін не бажаний в ОЗ”, ”Не дозволяйте Путлеру захоплювати Україну”, ”Забери руки з України. Путін - не живи в минулому з братами по КГБ Леніним та Сталіним” та інші.