В Австралії офіційно відкрився саміт G20 (фото)

В австралійському Брісбені почалася офіційна церемонія відкриття саміту "великої двадцятки" (G20), передає ТАСС.

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За кілька хвилин до початку заходу, який проходить у конференц-центрі міста, лідери країн G20 сфотографувалися з прем'єром Австралії Тоні Ебботтом.

Раніше пройшла неформальна зустріч керівників держав "двадцятки".

Як відомо, дводенний саміт G20 в австралійському місті Брісбен пройде 15-16 листопада. Путіна таки запросили на саміт G20, але пообіцяли йому жорсткий прийом.