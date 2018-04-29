У Канаді помер відомий режисер Майкл Андерсон

За свою кар'єру Андерсон зняв 35 фільмів, серед яких стрічка «Навколо світу за 80 днів», що отримала 5 «Оскарів».

Відомий англійський режисер Майкл Андерсон, відомий за фільмами «Навколо світу за 80 днів» (1956) та «Втеча Логана» (1976), помер у віці 98 років.

Як повідомляє Deadline, режисер помер у своєму будинку в Канаді. Причиною смерті став серцевий напад.

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За свою кар'єру, розпочату в 1949 році, Андерсон зняв 35 фільмів. Його фільм «Навколо світу за 80 днів», що вийшов в 1956 році, отримав п'ять премій «Оскар», у тому числі - в номінації «Краща картина».

Серед інших найвідоміших його картин – перша кіноадаптація культового роману-антиутопії «1984», стрічка про Другу світову війну «Руйнівники гребель», а також фантастична картина «Втеча Логана» 1976 року, яка отримала «Оскар» за кращі спецефекти та шість кінопремій «Сатурн».

Раніше повідомлялося, що 21 квітня помер голлівудський актор і комік Верн Троєр - найменший голлівудський актор, що зіграв у фільмах "Остін Пауерс" і "Гаррі Поттер".