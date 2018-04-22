Помер найменший голлівудський актор, який зіграв у фільмах "Остін Пауерс" та "Гаррі Поттер"

У повідомленні про його смерть натякають на суїцид.

У суботу, 21 квітня, помер голлівудський актор та комік Верн Тройєр.

Про це повідомляється на його офіційній сторінці у соцмережі, пише ТСН.

"З величезним смутком та важкими серцями повідомляємо, що Верн помер сьогодні", - зазначається у повідомленні.

Акторові було 49 років. У заяві про його смерть йдеться про те, що хоч Верн і мав вигляд дуже оптимістичної людини і завжди намагався всім підняти настрій, насправді ці веселощі давалися йому нелегко. Прямо про причини смерті у заяві не йдеться, але є натяк на те, що актор вкоротив собі віку.

"Верн був бійцем, коли йшлося про його особисті бої. Протягом років він опирався та перемагав, опирався та перемагав, зазнавав складнощів і знову боровся, але нажаль цього разу не подужав", - зазначається у зверненні.

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"Депресія та самогубство – дуже серйозні проблеми. Ти ніколи не знаєш, які бої відбуваються в чийсь душі. Будьте добрішими один до одного. І завжди знайте, ніколи не пізно звернутись до когось за допомогою", - йдеться в заяві.

ЗМІ повідомляють, що раніше цього місяця актора помістили у психіатричну клініку за наполяганням його друзів, які боялися за життя Верна. За твердженням друзів він був "неймовірно засмученим, п'яним та мав суїцидальні думки".

Він найбільше відомий за роллю Міні-Ми у фільмі «Остін Пауерс».

Глядачі можуть пам'ятати артиста за ролями в кінострічках «Люди в чорному», «Страх і ненависть в Лас-Вегасі», грав він і в першій частині «Гаррі Поттера». В останні роки він з'являвся в кіно рідше: в 2009-му році актор знявся в «Воображаріумі доктора Парнаса» Террі Гілліама.

Нагадаємо, напередодні у віці 28 років помер всесвітньовідомий діджей Avicii. Поліція не знайшла криміналу у смерті артиста. Протягом останніх років він припинив гастрольну діяльність через проблеми зі здоров'ям.