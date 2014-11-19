Королівський двір відмовився коментувати чутки в ЗМІ про нібито зречення Єлизавети II

Про це заявили в Букінгемському палаці, повідомляє ТАСС.

При цьому британські ЗМІ, які зазвичай уважно стежать за життям монаршої родини, дружно проігнорували ці чутки і не стали передруковувати домисли австралійського журналу Women's Day - це масове щотижневе видання, що спеціалізується на чутках про знаменитостей.

Журнал написав в понеділок, що Єлизавета II нібито має намір оголосити про зречення від трону у своєму різдвяному телезверненні до народу. Після цього, якщо вірити австралійському журналу, на трон нібито повинні зійти онук королеви принц Вільям і його дружина герцогиня Кейт.

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Жодне з британських видань не звернуло уваги на цю статтю, проте чутки були передруковані у деяких російських виданнях.

"Ми чули про цю статтю, але не маємо наміру її коментувати", - заявила офіційний представник Букінгемського палацу.

Єлизаветі II 88 років, але вона веде активний спосіб життя, регулярно відвідуючи різні заходи.

Однак в останні роки все частіше офіційні обов'язки королеви та її чоловіка 93-річного герцога Единбурзького принца Філіпа виконують їх діти та онуки, в тому числі популярні в країні та за її межами принц Вільям і герцогиня Кейт.