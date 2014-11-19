Королівський двір відмовився коментувати чутки в ЗМІ про нібито зречення Єлизавети II
Британський королівський двір відмовився коментувати повідомлення австралійського журналу про те, що королева Єлизавета II нібито має намір відректися від престолу на користь онука принца Вільяма.
Про це заявили в Букінгемському палаці, повідомляє ТАСС.
При цьому британські ЗМІ, які зазвичай уважно стежать за життям монаршої родини, дружно проігнорували ці чутки і не стали передруковувати домисли австралійського журналу Women's Day - це масове щотижневе видання, що спеціалізується на чутках про знаменитостей.
Журнал написав в понеділок, що Єлизавета II нібито має намір оголосити про зречення від трону у своєму різдвяному телезверненні до народу. Після цього, якщо вірити австралійському журналу, на трон нібито повинні зійти онук королеви принц Вільям і його дружина герцогиня Кейт.
Читайте такожУ Британії запобігли замаху на королеву Єлизавету
Жодне з британських видань не звернуло уваги на цю статтю, проте чутки були передруковані у деяких російських виданнях.
"Ми чули про цю статтю, але не маємо наміру її коментувати", - заявила офіційний представник Букінгемського палацу.
Єлизаветі II 88 років, але вона веде активний спосіб життя, регулярно відвідуючи різні заходи.
Однак в останні роки все частіше офіційні обов'язки королеви та її чоловіка 93-річного герцога Единбурзького принца Філіпа виконують їх діти та онуки, в тому числі популярні в країні та за її межами принц Вільям і герцогиня Кейт.