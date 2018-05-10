Каннський кінофестиваль-2018: розкішні вбрання зірок на червоній доріжці (фоторепортаж)
11:05, 10 травня 2018Світ
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Першим на фестивалі показали фільм іранського режисера Асгара Фархаді - психологічний трилер "Всі знають".
У Палаці фестивалів в Каннах традиційно відбулася урочиста церемонія відкриття 71-го Каннського фестивалю, на яку прийшли зірки світового кіно.
Першим на фестивалі показали фільм іранського режисера Асгара Фархаді — психологічний трилер "Всі знають". Головні ролі у фільмі виконали Пенелопа Крус і Хав'єр Бардем.
Також на червоній доріжці були й представники журі основного конкурсу, яке очолює Кейт Бланшетт. Разом з нею оцінювати нові картини будуть Крістен Стюарт, Леа Сейду, Дені Вільньов, Чен Чанг, Ава Дюверней, Робер Гедигян і Хадья Нін, Андрій Звягінцев.
Раніше в Нью-Йорку відбувся щорічний Бал Інституту костюма-2018.
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