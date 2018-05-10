Каннський кінофестиваль-2018: розкішні вбрання зірок на червоній доріжці (фоторепортаж)

Першим на фестивалі показали фільм іранського режисера Асгара Фархаді - психологічний трилер "Всі знають".

У Палаці фестивалів в Каннах традиційно відбулася урочиста церемонія відкриття 71-го Каннського фестивалю, на яку прийшли зірки світового кіно.

Першим на фестивалі показали фільм іранського режисера Асгара Фархаді — психологічний трилер "Всі знають". Головні ролі у фільмі виконали Пенелопа Крус і Хав'єр Бардем.

Також на червоній доріжці були й представники журі основного конкурсу, яке очолює Кейт Бланшетт. Разом з нею оцінювати нові картини будуть Крістен Стюарт, Леа Сейду, Дені Вільньов, Чен Чанг, Ава Дюверней, Робер Гедигян і Хадья Нін, Андрій Звягінцев.

Раніше в Нью-Йорку відбувся щорічний Бал Інституту костюма-2018.