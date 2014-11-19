Франція направить додаткові літаки для боротьби з «Ісламською державою»

Міністр оборони Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив у парламенті у середу, 19 листопада, що ці літаки мають посилити нинішню присутність країни у цьому регіоні. Йдеться про дев’ять французьких винищувачів, які наразі базуються в Об’єднаних Арабських Еміратах, передає Радіо Свобода.

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Участь французьких літаків є частиною кампанії США проти бойовиків «Ісламської держави», які наразі захопили значні території в Іраку та Сирії.

Нинішня заява Франції з’явилася після того, як Париж підтвердив, що на відео страти ісламістами заручників у Сирії, включаючи громадянина США, був присутній підданий Франції.

За оцінками фахівців, близько тисячі ісламістських бойовиків з Франції поїхали до Іраку та Сирії і приєдналися до «Ісламської держави».

У Франції проживає найбільша мусульманська спільнота у Західній Європі.